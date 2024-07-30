В Париже обокрали пятерых участников Олимпиады

В Париже обокрали пятерых участников Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

© Lenta.ru

По информации источника, у японского регбиста пропало обручальное кольцо и три тысячи евро, а у тренера сборной Австралии по хоккею с мячом украли банковскую карту, с которой сняли 900 евро. Отмечается, что в номерах пострадавших не было обнаружено никаких следов взлома.

Ранее несколько спортсменов раскритиковали условия жизни в Олимпийской деревне. В частности, недовольными остались американская теннисистка Кори Гауфф, австралийская пловчиха Ариарне Титмус и сербский теннисист Новак Джокович.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа.