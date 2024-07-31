Как живут спортсмены на Играх в Париже?

Развеиваем мифы о китайских кондиционерах, ужасном питании и картонных кроватях.

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«Как вам организация Олимпиады? Говорят, ужасная», – спрашивает меня волонтёр на остановке шаттлов, молодая кучерявая парижанка. Я согласно киваю – в главном пресс-центре условия действительно не лучшие – всё хаотично, бестолково и даже горячая вода для кофе заканчивается через пять минут после того, как её принесут. Остаётся только надеяться, что это косяки первых дней, которые в ближайшем будущем исправят. Впрочем, сами волонтёры – большие молодцы, помогают по мере своих возможностей.

«Но Олимпийская деревня зато классная!» – отвечаю я ей. Не из вежливости или желания хоть за что-то похвалить её родной город, принимающий Игры, а потому, что это действительно так. Хотя первое впечатление о деревне было противоречивым. Когда мы проезжали мимо неё по дороге из аэропорта, в открытое окно такси ветер принёс неприятный запах, как с помойки. «И как же там живут бедные спортсмены?» – мелькнуло тогда у меня в голове.

Но уже в самой деревне никакого запаха я не почувствовала, хотя обошла её всю. Неправдой оказались и некоторые мифы, которые быстро разлетались по Сети. Например, что для спортсменов пожалели кондиционеров и они вынуждены терпеть жару и духоту или, как китайцы, везти их с собой.

Дом сборной Китая мы увидели одним из первых, пройдя по пешеходному мостику через реку. Представители Поднебесной украсили своё здание традиционными узорами, надписями «Вперёд, Китай!» на английском, французском и китайском и наклеили на окна свои флаги.

И нет там никаких привезённых кондиционеров! Позже директор деревни Лоран Мишо рассказал, что они и не нужны: «У нас экологичная система охлаждения, которая проложена под полом. Она поддерживает комфортную температуру в комнатах. На прошлой неделе были достаточно жаркие дни, и мы смогли убедиться, что система работает эффективно. Обратная связь хорошая, мне радостно видеть спортсменов с улыбками на лицах».

Кондиционеры не запрещены, – продолжал Мишо. – У нас даже есть каталог, по которому можно заказать кондиционеры, и мы их привезём. Кто хотел, уже сделал заказ, и мы всё установили. Но, на наш взгляд, нашей системы охлаждения достаточно, чтобы поддерживать комфортную температуру».

Вообще, деревня – это квартал в коммуне Сен-Дени на севере Парижа. Он был построен под Игры, а позже станет обычным жилым районом. Тут есть не только дома, но и поликлиника, фитнес-центр, комнаты отдыха и досуга, кафе, магазины продуктов и сувениров, почта, салон красоты, туристический центр, молельные, прачечные и даже центр медитации под открытым небом!

Атмосфера царит расслабленная и доброжелательная. Вот нидерландские и американские волейболистки обнимаются на улице. А в доме сборной Франции кого-то поздравляют с днём рождения маленьким тортиком. Вокруг олимпийских колец царит оживление – все хотят сделать фото на память.

Внутрь жилых зданий мы зайти не могли, но дворики каждая делегация обустраивает и украшает по собственному вкусу. Французы устроили себе зал под открытым небом с большим экраном для просмотра соревнований, а вход в дом сборной Австралии украшен фигурами кенгуру и страуса.

Говорят, с едой здесь были проблемы. Вроде бы возникали некоторые накладки с поставками, однако Мишо говорит, что их уже решили: «За первую неделю работы количество жителей деревни увеличилось с 0 до 8000, и мы уже видим потребности спортсменов. Вопрос был не в нехватке еды. Еда была, но нам надо было адаптироваться под потребности. В основном вопрос был в большом потреблении яиц, и поставщики среагировали очень быстро. Мы слушаем спортсменов».

Одной из самых животрепещущих тем организации жизни в Олимпийской деревне стали картонные кровати, так что мы не могли их не протестировать лично. Глядя на эту кровать, кажется, что она развалится, как соломенный домик Ниф-Нифа, в тот же момент, как только на неё сядешь.

Да и матрасы, сделанные из переработанной рыбацкой сети, выглядят довольно подозрительно. Но я села — и ничего не случилось! Легла – надо же, удобно! Не слишком жёстко, не слишком мягко, в самый раз.

В итоге я рискнула и попрыгала. Ничего не сломалось, не треснуло и даже не захрустело. Кровати оказались вполне надёжными и удобными. В жизни они точно лучше, чем кажется по завирусившимся в интернете видео.

Нашли мы и следы российских спортсменов, которые тоже живут в деревне. Рядом с центральной площадью расположена беседка из белых столбов, где участники соревнований могут оставить свой автограф или просто что-то написать. На одном из столбов расписался пловец Евгений Сомов, а на другом мы нашли надпись «У меня была мечта попасть на ОИ с самого начала карьеры, и у меня получилось!» Интересно, кто это написал?

«Они, как и все остальные спортсмены, живут в деревне, мы не делали различий между разными национальностями. Мы не сообщаем точное место их проживания из соображений безопасности. Нации по желанию могут вывешивать свои флаги, но некоторые не хотят показывать, где они находятся. Мы уважаем их потребности», – рассказал о проживании россиян Мишо.



Пловцу Евгению Сомову и велосипедистке Тамаре Дроновой, с которыми удалось пообщаться на следующий день после официального открытия Олимпиады, в деревне всё нравится. И кровати удобные, и кормят хорошо, и на их необычную нейтральную форму все обращают внимание.

А раз спортсменам нравится, то это главное.