Алина Загитова прокомментировала слухи о романе с певцом Егором Кридом.

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Во время интервью на «БИМ-радио» у олимпийской чемпионки по фигурному катанию спросили, какие у нее отношения с Кридом.

«Нормальные. Отношения – это громко сказано. Егор – классный чувак. Мы просто общаемся, он очень добрый. В принципе, вот так», – цитирует ответ Загитовой Sport24.



26 июня фигуристка выложила в соцсети , на котором Крид обнимает ее и целует в лоб.

«Егор позвал меня на день рождения. Я запостила фотографию. С этого все началось», – пояснила Загитова, с чего начались слухи о якобы романе.