Загитова – на слухи о романе с Егором Кридом: «Отношения – это громко сказано. Мы просто общаемся»
Алина Загитова прокомментировала слухи о романе с певцом Егором Кридом.
Во время интервью на «БИМ-радио» у олимпийской чемпионки по фигурному катанию спросили, какие у нее отношения с Кридом.
«Нормальные. Отношения – это громко сказано. Егор – классный чувак. Мы просто общаемся, он очень добрый. В принципе, вот так», – цитирует ответ Загитовой Sport24.
26 июня фигуристка выложила в соцсети , на котором Крид обнимает ее и целует в лоб.
«Егор позвал меня на день рождения. Я запостила фотографию. С этого все началось», – пояснила Загитова, с чего начались слухи о якобы романе.
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Загитова про слухи о романе с Егором Кридом: «Отношения – это громко сказано. Мы просто общаемся»