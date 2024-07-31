Ущерб от продажи поддельных билетов на Олимпиаду оценили в десятки тысяч евро

Четверо подозреваемых в организации сети по продаже поддельных билетов на Олимпийские игры в Париже предстанут перед судом в декабре, заявила заместитель директора подуправления по борьбе с финансовой преступностью в составе центрального управления судебной полиции Франции Магали Кайят.

Мошенники занимались продажей поддельных билетов на соревнования по конному спорту. Злоумышленники предлагали приобрести билеты примерно по 150 евро за место. Сумма ущерба составляет от 15 000 до 20 000 евро. Сеть управлялась из Камеруна. По поводу данной аферы поступило для около сорока жалоб.

— Все эти места были куплены в апреле, и в ходе расследования мы увидели, что счета, на которые поступали деньги, принадлежали одним и тем же людям, — приводит слова Кайят Franceinfo.



Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.