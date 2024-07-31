Автор новой биографии Бекхэма заявил, что спортсмен не прочитал ни одной книги

Новая книга о футболисте и его близких вызвала споры. Биограф Том Бауэр недавно выпустил работу, посвящённую семье Бекхэм. Она уже успела получить неоднозначные отзывы, поскольку Дэвид и Виктория в тексте описываются с, мягко говоря, неудачной стороны.

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На это обратило внимание издание Air Mail. В рецензии, появившейся на сайте, отмечается, что Бауэр сделал акцент исключительно на негативных чертах пары. Так, например, биограф рассказывает, что за всю жизнь футболист не прочитал ни одной книги, однако при этом умудрился выпустить под своим именем несколько изданий. Вместе с этим упоминается невежество Дэвида в вопросах религии и истории.

Бауэр пишет, что погоня за славой и деньгами полностью растворила человечность в семье Бекхэм. Вместе с этим досталось и Виктории, которую автор назвал «скандальной и агрессивной дамой». По мнению биографа, пара заигралась в королевскую семью и позволяет себе слишком много, хотя на деле не представляет из себя ничего выдающегося.