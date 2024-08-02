«Граничит с извращениями»: Песков оценил скандальный боксерский матч на ОИ

Олимпиада становится жертвой псевдолиберальных проявлений на грани извращений, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь президента РФ оценил боксерский поединок, победительницу которого в СМИ назвали трансгендером (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). News.ru

«Международное олимпийское движение становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями», - отметил Песков. Sports.ru

Пресс‑секретарь президента уточнил, что сам поединок он не смотрел. «Бой не смотрели и, честно говоря, особого желания нет», — сказал он. Матч ТВ