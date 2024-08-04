Генерал Паттон, Тарзан и злодей из «Голдфингера»: Олимпийские атлеты, о которых вы не знали

Имена некоторых Олимпийских атлетов известны на весь мир, но еще больше спортсменов больше прославились достижениями в других областях. Например, науке, актерской игре или военном деле. Журнал Smithsonian рассказал об олимпийцах, о которых вы могли раньше не знать.

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Джордж С. Паттон, генерал и современный пятиборец

В начале 1900-х Джордж С. Паттон был ничем не выдающимся студентом, которому с трудом давались все предметы: от чтения до математики. В то же время, будущий генерал времен Второй мировой показывал отличные результаты на военной подготовке и в различных видах спорта, включая легкую атлетику, фехтование, стрельбу и поло.

Через пару лет после окончания университета Паттон представлял США на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме, где он стал участником первых состязаний по современному пятиборью. Дисциплина включала в себя стрельбу, плавание, фехтование, конный заезд и бег. Паттон занял пятое место в общем зачете.

Джонни Вайсмюллер, Тарзан и пловец-чемпион

Джонни Вайсмюллер — актер, впервые сыгравший Тарзана на большом экране; именно он и подарил персонажу его знаменитый крик. Отличная физическая форма, благодаря которой он получил роль, была результатом занятий плаванием в детстве. Они же помогли Вайсмюллеру выиграть пять золотых медалей и поставить мировой рекорд. В 18 лет американский Тарзан стал первым атлетом, сумевшим проплыть 100 метров менее чем за минуту.

Анна, королевская принцесса и наездница

Британская принцесса Анна участвовала в трехдневных верховых состязаниях на Олимпиаде 1976 года в Монреале. Единственная дочь Елизаветы II заняла 24 место. Забавный факт: первый муж Анны и ее дочь также участвовали в Олимпийских играх, но в разные годы. Дочка даже выиграла серебряную медаль на играх 2012 года в Лондоне.

Филипп VI, король Испании и яхтсмен

До восхождения на престол нынешний король Испании Филипп VI принял участие в играх 1992 года в Барселоне. 24-летний будущий монарх не только был членом команды по яхтовому спорту, но и знаменосцем сборной Испании. В итоге команда страны заняла шестое место.

Боб Андерсон, голливудский хореограф и фехтовальщик

Наконец, имя последнего человека вы могли и не слышать, но наверняка как минимум знаете его фильмы. Боб Андерсон отвечал за постановку поединков на мечах в крупнейших фильмах XX века: от оригинальной трилогии «Звездные Войны» до «Властелина колец». Андерсон также был дублером Дарта Вейдера в дуэлях на световых мечах в двух фильмах трилогии.

Легендарный хореограф отточил свои навыки в роли профессионального фехтовальщика: он представлял сборную Великобритании на играх 1952 года в Хельсинки, где его команда заняла пятое место. Позже он стал тренером национальной сборной Британии по фехтованию.

Харольд Саката, актер, профессиональный борец и штангист

Наконец, Харольд Саката — актер и спортсмен, больше всего запомнившийся публике своей ролью в фильме «Голдфингер» 1964 года. Саката сыграл Оджобба: злодея, который эффектно вырубил Джеймса Бонда (Шона Коннери) ударом по шее. Да так хорошо, что Коннери пришлось восстанавливаться три дня.

Помимо этого, Саката выступил на Олимпиаде 1948 года в Лондоне в составе сборной США. Будущий актер выиграл серебряную медаль в полутяжелом весе с результатом 380 килограмм. А в 1949-м он оставил карьеру штангиста и перешел в борьбу, благодаря которой и смог начать сниматься в кино.