Певица Адель прервала концерт ради трансляции олимпийского забега

Британская певица Адель прервала свой концерт в Мюнхене, чтобы прямо на сцене посмотреть олимпийскую трансляцию из Парижа. Фанаты артистки также наблюдали за спортивным состязанием на экране размером 220 на 30 метров, сообщает EssentiallySports.

Накануне певица, гастролирующая в ФРГ, прервала свое аншлаговое шоу, чтобы посмотреть олимпийский финал легкоатлеток, бегущих на дистанции 100 метров.

«Да, я спою «Hello» через минуту. Позвольте мне сначала посмотреть забег», — объявила Адель.



Зрители (около 80 тысяч человек) также увидели соревнования, поскольку Адель заказала «широкий и роскошный во всем своем великолепии экран» размером 220 на 30 метров. Он стоит «целых 34 миллиона фунтов» и может приглушать шумы с близлежащей автомагистрали.

Перерыв для этого события был заранее предусмотрен в программе певицы.

Пресса пишет, что фанаты Адель кричали и аплодировали, снимая происходящее на смартфон.

Хотя в соревнованиях участвовала спортсменка из родной страны Адель (Британия), все взгляды были прикованы к другой олимпийке — американке Ша’Карри Ричардсон.

В ставшем вирусным ролике один из участников запечатлел, как огромная толпа наблюдает за забегом.

Олимпийской чемпионкой в итоге стала представительница Сент-Лусии Жюльен Альфред. Второе и третье место достались представительницам США Ша’Карри Ричардсон и Мелиссе Джефферсон.