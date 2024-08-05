IBA заявила, что дважды проинформировала МОК о результатах гендерных тестов Иман Хелиф и Линь Юйтин

Генеральный секретарь Международной ассоциации бокса (IBA) Крис Робертс заявил, что организация дважды передала Международному олимпийскому комитету (МОК) информацию о результатах тестирования алжирки Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня. В 2023 году IBA отстранила Хелиф и Линь Юйтин во время чемпионата мира в Индии из‑за несоответствия критериям допуска. В результате гендерного теста было доказано, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы. МОК в 2024 году допустил их к женским соревнованиям. Итальянка Анджела Карини расплакалась после отказа продолжать поединок 1/8 финала против Хелиф на Олимпиаде‑2024. — Информация была передана в МОК в 2023 году, сейчас мы удивлены тем, что происходит. Мы информировали МОК о наших критериях, о том, что они (Хелиф и Линь Юйтин) не были допущены до соревнований. Мы передавали результаты тестов и в 2022‑м, но устно. У МОК была вся эта информация, и они ничего с ней не сделали, приняв решение, основываясь на собственных критериях. Мы не хотели привлекать внимание к этому вопросу во время Олимпиады, которую проводит МОК, но мы недовольны ситуацией с Карини, итальянская федерация тоже подняла этот вопрос. В понедельник мы получили обращения от Алжира и Тайваня, что IBA не имеет права распространять личную информацию о спортсменах. Это все, что я могу сказать, — передает слова Робертса корреспондент «Матч ТВ». Соревнования по боксу на Олимпиаде организовывает специальное подразделение, созданное МОК. В июне 2023 года сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения. Олимпийские игры с столице Франции завершатся 11 августа.