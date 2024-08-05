Суд принял решение по аресту обвиняемых в покушении на убийство боксера Двали

Суд заключил под стражу шестерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Об этом в Telegram-канале сообщил СУ СК Крыма и Севастополя. Они пробудут под арестом до 29 сентября. До этого сообщалось, что дело об избиении боксера Дмитрия Двали переквалифицировали с хулиганства на покушение на убийство. Девять участников нападения уже задержаны, это мужчины в возрасте от 21 до 31 года. По данным СК, трое из них – охранники клуба, остальные – разнорабочие. При этом, по данным SHOT, один из задержанных – предприниматель, а остальные – безработные. Драка, в которой пострадал Двали, произошла 28 июля на набережной в Феодосии: спортсмен заступился за подростка, но в итоге сам лишился глаза.