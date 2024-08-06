У замминистра Южного Судана украли $35 тысяч и драгоценности на Олимпиаде в Париже

Неизвестные обокрали заместителя министра спорта Южного Судана на Олимпийских играх в Париже, сообщает Valeurs Actuelles.

ЧП произошло в пригороде Парижа Вильжюифе в воскресенье. Чиновница оставила вещи на столе в отеле и ушла к стойке регистрации. После возвращения она не обнаружила сумочки, в которой находились 35 тысяч долларов, драгоценности, паспорт и телефон.

Позднее полицейские по геолокации смартфона нашли сумку в коммуне Масси. Паспорт и телефон остались на месте, а денег и украшений в ней уже не было.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа.