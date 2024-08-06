Климатические активисты облили краской фасад виллы Месси

Климатические активисты пробрались на виллу аргентинского Лионеля Месси, облили ее краской, а также сфотографировались с плакатом, на котором было написано «Помогите планете – ешьте богатых, упраздните полицию», передает El Mundo.

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Вилла Месси находится на Ибице. Активисты утверждают, что вилла является незаконной постройкой.

«Это всего лишь еще один пример того, что закон не одинаков для всех. Государственные учреждения находятся на службе у небольшого правящего класса», — сказал активист.

Вилла была приобретена Месси в 2022 году за €11 млн. На момент покупки у Месси не было сертификата об окончании работ, который должен был выдать муниципалитет Сан-Хосе. Этот факт может сделать невозможным оплату счетом за воду и электричество.

Бывшего владельца виллы подозревали в том, что он провел несогласованные работы по переоборудованию части гаража в жилое помещение, что привело к изменению рельефа местности.