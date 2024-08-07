В Китае женщина арестована за клевету о китайских спортсменах

Полиция Китая арестовала женщину, которая обвиняется в том, что она распространяла клеветнические материалы о китайских спортсменах, передает Reuters.

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Женщину арестовали за пост в соцсети Weibo.

«Подозреваемая по фамилии Хэ злонамеренно сфабриковала информацию. Она откровенно опорочила других, что оказало неблагоприятное воздействие на общество», — заявили в полиции.

Ранее китайский гимнаст Цзоу Цзинъюань одержал победу в соревнованиях на параллельных брусьях на Олимпийских играх в Париже.

Судьи оценили выступление представителя Китая в 16,200 балла. Цзинъюань завоевал золото в этом упражнении на вторых Олимпийских играх подряд — он стал сильнейшим на Играх в Токио, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции проходили в 2021 году.