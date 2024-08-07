МИД РФ отреагировал на вручение медалей ОИ-22 без России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) вручить медали сборным США и Японии по фигурному катанию за командный турнир зимних Олимпийских игр — 2022, не позвав Россию. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Что вы хотите от людей, которые разрешают трансгендерам, сидящим на гормонотерапии, соревноваться наряду с допинг-чистыми атлетами? Мотивы у всех разные, а итог один — извращение олимпийского движения до неузнаваемости», — сказала Захарова.

Церемония награждения состоялась 7 августа в Париже.

Фигуристам из США вручили отобранное у России золото Олимпиады

7 августа российские фигуристы обратились с жалобой в выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпийских игр 2022 года. Они потребовали отменить церемонию, поскольку это нарушает права бронзовых призеров Игр из-за их отсутствия по якобы технической причине.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

2 августа CAS принял решение отклонить апелляцию Канады и отказался пересматривать результаты соревнований, в связи с чем сборная России сохранила бронзовые медали олимпийского турнира.