Нэтан Чен о Валиевой: «Она даже не одна из моих соперниц. Я сосредоточен только на том, что мне нужно сделать, чтобы быть лучшим на льду»

Изначально турнир выиграла Россия, но потом лишилась золота из-за допинга Валиевой.

– Если перед вами стояла бы Камила Валиева, что бы вы сказали?

– Это все опять же не в моих руках. Я трачу всю свою жизнь на планирование, тренировки, сосредоточен на вещах, которые мне нужно сделать. Она даже не одна из моих соперниц. Я сосредоточен только на том, что мне нужно сделать, чтобы быть лучшим на льду. Потом, после Олимпиады, мы были сосредоточены на том, чтобы разделить этот момент как команда.

– Но на личном уровне вам жаль, что все так случилось?

– Конечно, но опять же, я полностью сосредоточен на себе. И то, что происходит с другими спортсменами, вне зоны моего фокуса, – сказал Чен.