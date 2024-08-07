Нэтан Чен о Валиевой: «Она даже не одна из моих соперниц. Я сосредоточен только на том, что мне нужно сделать, чтобы быть лучшим на льду»
Изначально турнир выиграла Россия, но потом лишилась золота из-за допинга Валиевой.
– Если перед вами стояла бы Камила Валиева, что бы вы сказали?
– Это все опять же не в моих руках. Я трачу всю свою жизнь на планирование, тренировки, сосредоточен на вещах, которые мне нужно сделать. Она даже не одна из моих соперниц. Я сосредоточен только на том, что мне нужно сделать, чтобы быть лучшим на льду. Потом, после Олимпиады, мы были сосредоточены на том, чтобы разделить этот момент как команда.
– Но на личном уровне вам жаль, что все так случилось?
– Конечно, но опять же, я полностью сосредоточен на себе. И то, что происходит с другими спортсменами, вне зоны моего фокуса, – сказал Чен.
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