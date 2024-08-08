Министр Дегтярев: спорт в стране может быть прибыльным

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что российский спорт может стать не только более успешным, но и прибыльным. Ранее Дегтярёв был губернатором Хабаровского края и являлся главой попечительского совета «Амура».

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— Российский спорт может стать не только более успешным, но и прибыльным?

— Может. Поэтому, когда мне теперь некоторые рассказывают, что вот так не можем, здесь не можем, тут надо бы помочь, мне есть с чем сравнить. Мой личный опыт — выведение из банкротства хоккейного клуба «Амур» к финансовому успеху, повышение маркетинговых доходов в четыре раза. Просто работать надо, не лениться. Будем поддерживать и хоккей, и лапту, и шахматы, и автоспорт. Всех будем, — цитирует Дегтярёва ТАСС.