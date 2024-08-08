Французский прыгун в воду завоевал женское внимание на ОИ плавками

Французский прыгун в воду Жюль Боуэр вновь привлек внимание женщин своими обтягивающими плавками на Олимпиаде в Париже, передает Daily Mail. Для выступления в полуфинале 22-летний спортсмен выбрал американский бренд Shinesty.

По информации издания, плавки произвели фурор в социальных сетях, особенно среди женщин. Представители бренда Shinesty отреагировали на ажиотаж и выразили надежду на долгосрочное сотрудничество с Боуэром.

Мы хотели вручить ему золотую медаль и защитить его переднюю часть на многих будущих Олимпиадах, — цитирует представителей бренда DM.

Ранее французский прыгун в воду Жюль Боуэр уже привлекал внимание поклонников Олимпийских игр. В социальных сетях пользователи заявляли, что купальный костюм спортсмена «работает сверхурочно». Другие иронично предположили, что атлету платят в полтора раза больше за такой стиль.

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До этого внимание зрителей Олимпиады в Париже привлек другой человек в ярких плавках. Он вышел к бассейну во время женских соревнований с целью достать со дна шапку одной из спортсменов. Некоторые изначально предположили, что это кто-то из трибун. Его прозвали «Боб — ловец шапочек».

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. К соревнованиям допустили 15 россиян. Они выступают без флага и гимна в нейтральном статусе.