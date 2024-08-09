Mercedes-Benz AMG S63, зарегистрированный на футболиста Артема Дзюбу, меньше чем за год собрал 100 штрафов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации утверждается, что большинство из них связаны с первыми и повторными превышениями скорости. Также имеются штрафы за нарушения требований дорожной разметки, езду не пристегнутым и выезд на выделенную полосу. За все годы использования автомобиль футболиста заработал 300 штрафов.

В частности, в прошлую субботу, 3 августа, машина Дзюбы превысила скорость сразу пять раз. Сперва Mercedes заметили камеры на ЦКАД в Подмосковье — он ехал с превышением в 30 км/ч. Позднее он превысил скорость уже на трассе «Беларусь» — 141 км/ч.

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Всего с прошлого октября Дзюба заплатил почти 88 тысяч рублей штрафов и сейчас должен еще 6 тысяч рублей. Последние из них пришли спортсмену 5 августа — все за превышение скорости в Московской области.