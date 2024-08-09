В Париже задержали египетского борца по обвинению в сексуальном насилии на ОИ

Французская полиция задержала члена олимпийской сборной Египта по обвинению в сексуальном насилии на Олимпийских играх-2024, сообщило издание Le Parisien.

Имя спортсмена источник не назвал, но уточнил, что борец принимал участие в олимпийских соревнованиях. Заявление на него написала местная жительница. Инцидент произошел 9 августа около 04:30 утра по местному времени.

Как пишет издание, спортсмен при задержании был пьян. Молодой человек, по информации потерпевшей, положил ей руку на ягодицы на улице, когда выходил из местного кафе. По факту инцидента прокуратура Парижа начала проверку.

Накануне стало известно, что отца дзюдоистки Барбары Матич из Хорватии обвинили в сексуальном насилии над волонтером Олимпийских игр. Мужчина был заключен под стражу в полиции.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля. Турнир продлится до 11 августа. Сборные России и Белоруссии не принимают официально участие в соревнованиях.