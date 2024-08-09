Украинка Харлан: россияне не должны быть на ОИ даже в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле Ольга Харлан заявила, что представители России не должны присутствовать на Олимпийских играх даже в нейтральном статусе.

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«Конечно, меня это беспокоит. Не думаю, что здесь должны быть представители этой страны. Многие люди оттуда не приехали, а в фехтовании, к счастью, никто не участвует, и это большая победа для нас», — приводит слова Харлан Marca.

На протяжении всего интервью Харлан не называла Россию, использовав другие слова.

На чемпионате мира 2023 года Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой, из-за чего украинка была дисквалифицирована, так как это противоречило правилам. Однако позднее правила были изменены, а Харлан в качестве извинений получила уайлд-кард от МОК на Олимпиаду в Париже.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.