Звёздные музыкальные исполнители Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Выбор этих артистов объясняется тем, что они тесно связаны с США, где в 2028 году пройдут следующие летние Олимпийские игры. В рамках церемонии закрытия состоится передача флага мэру Лос-Анджелеса.

Американский рэпер и актёр Снуп Догг принимает активное участие в продвижении Олимпиады— 2024. В день открытия Игр он был участником эстафеты олимпийского огня в одном из пригородов Парижа. Также музыкант регулярно присутствует на различных соревнованиях Олимпиады.

Церемония закрытия Олимпийских игр — 204 состоится в воскресенье, 11 августа. Мероприятие пройдёт на стадионе «Стард де Франс», который будет преобразован в концертный зал.