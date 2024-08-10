Люди выстроились в Олимпийские кольца в Москве в поддержку спортсменов из РФ

Акция в поддержку российских спортсменов, отказавшихся ехать на игры в Париже без национальных флага и гимна, состоялась в спортивном кластере на улице Ратная в районе Северное Бутово. На инициативу депутата Московской городской Думы Александра Семенникова откликнулись сотни жителей столицы – спортсмены-любители из местных секций и обычные горожане. Общее число участников акции превысило 500 человек.

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— Друзья, в славном городе Париже заканчивается мракобесие, в которое превратили Олимпийские игры. Скажу честно, не следил – это уже не настоящий спорт, а подделка. Мы собрались здесь, чтобы поддержать настоящих героев – российских спортсменов, которые имеют гордость. Тех, кто не поехал выступать под нейтральным флагом, тех, кто верен себе и олимпийским принципам. Что такое Олимпиада здорового человека? Это равенство возможностей, конкурентная борьба, и честный спорт, который должен оставаться вне политики. Уверен, когда-нибудь история все расставит на свои места. И наши спортсмены будут подниматься на пьедестал под гимн России. Ура!, – заявил Александр Семенников.

Участники акции, взяв в руки российские флаги, выстроились на стадионе в олимпийскую эмблему. К акции также присоединился и заместитель префекта ЮЗАО Владимир Промыслов.

Известные всему миру переплетенные кольца, придуманные Пьером де Кубертеном, – это символ объединения, равноправия и честной конкуренции, на которых когда-то основывалось олимпийское движение, но от чего решили отказаться на Западе, объяснили участники мероприятия. Затем состоялись спортивные игры, а завершилось все концертом с участием творческих коллективов округа.