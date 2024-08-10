Бах поблагодарил Исинбаеву за работу в МОК

Работа двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) помогла усилить голос атлетов в олимпийском движении. Об этом журналистам заявил президент МОК Томас Бах.

Исинбаева покинула комиссию спортсменов МОК в связи с истечением срока полномочий.

"Мы благодарим Елену Исинбаеву за ее работу в комиссии спортсменов и в других комиссиях и рабочих группах. Ее вклад и усилил голос спортсменов в олимпийском движении", - сказал Бах.

Исинбаевой 42 года, в состав комиссии спортсменов МОК она была избрана в 2016 году. Она является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов. На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе и четырежды - чемпионаты мира в помещении.