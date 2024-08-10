Бах назвал главную проблему Международного олимпийского комитета

Основной проблемой, связанной с деятельностью Международного олимпийского комитет (МОК), являются отношения с политическими лидерами, которые стремятся привлечь организацию на свою сторону и оказывают давление. Об этом журналистам заявил президент МОК Томас Бах, объявивший ранее об отказе переизбираться на новый срок.

"Основные опасения связаны с политической, геополитической, социальной и экономической неопределенностью, а также с актуальностью МОК в нашем противоречивом мире. Что касается наших отношений с миром политики, то мы, действительно, находимся в ситуации, когда политические лидеры хотят привлечь нас на свою политическую сторону: политическое давление принуждает нас делать заявления, служащие их конкретным интересам, а многие другие пытаются использовать наш международный успех в своих целях. Все это, с другой стороны, доказывает, что наша значимость в политике и обществе значительно возросла", - сказал Бах.

Президент МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок