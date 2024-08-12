Алексей Тищенко предложил выдвинуть на пост президента МОК Умара Кремлева

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко дал комментарий по поводу решения президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха уйти со своего поста после окончания срока. По мнению Тищенко, эту должность мог бы занять глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв.

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