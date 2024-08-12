«Грязная политика»: боец обвинил страны в двойных стандартах на Олимпиаде

Двойные стандарты некоторых стран лишили российских борцов Олимпийских игр, заявил чемпион UFC в легком весе боец Ислам Махачев в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он уверен, что в этот вид спорта забралась «грязная политика».

Эти дни я наслаждался просмотром борьбы. Жаль, что в такой мужественный вид спорта забралась грязная политика. Люди, отдавшие всю свою жизнь этому виду спорта и получившие шанс бороться на Олимпийских играх, вынуждены остаться дома и смотреть Олимпиаду по телевизору. Двойные стандарты грязных стран лишают наших спортсменов того, чего они всю жизнь добивались, — написал Махачев.

Всего к Олимпиаде допустили 15 россиян, среди которых теннисисты, велогонщики, пловец, представительница прыжков на батуте. Атлеты выступали в нейтральном статусе, без флага и гимна, а их награды не отображались в медальной таблице.

На прошедшей летней Олимпиаде российские борцы завоевали три золотые, серебряную и две бронзовые медали. Их поздравил глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что каждый из спортсменов закалял свой характер в местных школах борьбы, совершенствовал навыки в спаррингах с сильнейшими соперниками. Политик также поблагодарил их за достойные выступления.