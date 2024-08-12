Церемония закрытия ОИ завершилась скандалом из-за Макрона

Болельщики, пришедшие на церемонию закрытия Олимпипды-2024 в Париже, освистали президента Франции Эммануэля Макрона.

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Президент традиционно вышел на подиум для того, чтобы зачитать заключительную речь. В этот момент на стадионе раздался недовольный гул, переросший в громкий свист. Из-за этого Макрон не сразу смог начать выступать.

При этом на официальном постере, созданного к завершению Олимпийских игр в Париже, изображен падающий Люцифер, передает «Царьград».

Стало известно, что боксерша из Алжира Иман Хелиф, которую считали трансгендером*, выиграла золотую медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Она победила китайскую спортсменку Ян Лю в весовой категории до 66 килограммов.

До этого полуголого мужчину обнаружили взбирающимся на 330-метровую Эйфелеву башню в Париже. Его обнаружили на второй секции, прямо под Олимпийскими кольцами, которыми украсили башню в честь Олимпиады, прошедшей во французской столице.

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