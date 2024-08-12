Российскому бодибилдеру вырезали два метра кишки из-за допинга

Бодибилдеру из подмосковного Домодедово вырезали два метра тощей кишки из-за приема запрещенных допинговых препаратов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, 25-летний мужчина злоупотреблял гормональными препаратами для увеличения мышечной массы. Прием подобных препаратов привел к тому, что здоровье бодибилдера ухудшилось, несколько дней назад ему стало плохо, и он вызвал скорую помощь. Врачи приняли решение госпитализировать спортсмена, а уже в больнице ему диагностировали острый тромбоз кишечника.

Хирурги провели экстренную операцию, в ходе которой удалили мужчине два метра тощей кишки. Спортсмену предстоит пройти долгий процесс восстановления после произошедшего.

Тощая кишка — средний отдел тонкой кишки, идущий после двенадцатиперстной и перед подвздошной кишкой. Петли тощей кишки располагаются в левой верхней части брюшной полости. Тощая кишка со всех сторон покрыта брюшиной.

Бодибилдинг — это наращивание и развитие мускулатуры путем выполнения упражнений с отягощениями в сочетании с высокоэнергетическим питанием.