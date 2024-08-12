Губерниев дал совет для сокращения отставания российского спорта от мирового
Комментатор Дмитрий Губерниев дал совет для сокращения отставания российского спорта от мирового. Его слова передает Sport24.
«Нам для того, чтобы не оказаться в полной заднице, надо работать засучив рукава. Нужно проводить соревнования, приглашать иностранцев, помогать детско-юношескому и студенческому спорту и, главное, не снижать оборотов», — заявил он.
Журналист отметил, что уже многое делается для поддержки спорта, но надо еще больше.
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По его мнению, отставание началось с момента отстранения 2,5 года назад. При этом в некоторых видах спорта, например в легкой атлетике, это произошло раньше (в 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил — прим. «Ленты.ру»).
«Наша задача сейчас — минимизировать риски, а отставать мы будем в любом случае. Вопрос только, на сколько», — резюмировал Губерниев.
11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. На турнире выступило 15 российских атлетов в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли завоевать медаль, став вторыми в женском парном разряде.