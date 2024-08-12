Главные мемы Олимпиады-2024

Вы должны это увидеть вновь!

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Олимпийские игры в Париже завершились. Но мы не дадим исчезнуть им просто так из нашей памяти. Вспомним главные мемы Игр-2024. За две недели их набралось достаточно.

Пожалуй, самым известным мемом стала поза турецкого стрелка Юсуфа Дикеча.

Дикеч выступал в соревнованиях микст-дуэтов в стрельбе из пневматического пистолета и выиграл серебро. Всё это время Юсуф стоял в невозмутимой позе: одна рука в кармане, без шумоподавляющих наушников и в обычных, не специальных очках.

Позу спортсмена стали копировать по всему миру. В том числе и мировой рекордсмен по прыжкам с шестом Арман Дюплантис. От такой славы Юсуфу теперь не убежать!

Кореянка Ким Е Джи стала второй в стрельбе из пистолета. Пользователи интернета отметили сходство спортсменки с героями боевиков. Ну как же это эффектно выглядит!

Увы, медалью похвастаться не сможет французский шестовик Антони Аммирати, который провалил квалификацию из-за своего же детородного органа. Планка на арене не выдержала натиска спортсмена и предательски упала.

Впрочем, один из сайтов для взрослых уже предложил Антони сняться в 60-минутном шоу на камеру. За это спортсмен получит$ 250 тыс. Сумма почти в три раза больше той, которую Аммирати дали бы в случае победы в Париже. Но олимпиец пока не согласился.

Главное фото Олимпиады случилось вовсе не в Париже, а на Таити. Именно на территории этих французских земель проходили соревнования по сёрфингу. Вы только посмотрите на этот полёт!

Мужчина, которого полюбили все, кто пришёл на плавание. Перед заплывом на 100 м брассом одна из участниц потеряла шапочку в бассейне. Спасатель в разноцветных плавках, вытащив головной убор, сорвал овации всего стадиона!

Этой люксембуржской теннисистке 61 год! Ни Ся Лянь приехала на шестую Олимпиаду в карьере. До медалей она не добралась, но совершенно точно наслаждалась выступлениями! Она радовалась успехам и плакала, когда проиграла. За матчем Ни следил её муж.

Ещё одним мемом стал финал женского стипль-чеза. Француженка Алис Фино сделала предложение своему парню. Чего ждать, надо брать инициативу в свои руки! Вот и Алис так посчитала и на глазах многотысячного стадиона поставила парня в неловкое положение. Теперь-то он точно должен быть куда решительнее!

Не можем оставить вас и без австралийской брейкерши Рэйчел Ганн. Девушка не смогла выиграть ни одного батла на Играх, но запомнилась всем особым стилем. Почувствуйте её вайб.

Куда же без Снуп Догга, который был почти везде в Париже. Теннис, брейкинг, футбол, гимнастика, конный спорт. В соцсетях даже ехидно отметили: «Он больше не Snoop Dog, он теперь Snoop Horse».

Такой вот получилась Олимпиада в Париже. Весёлой, нескучной и точно той, которую никто не забудет!