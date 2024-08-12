Игорь Черевченко покинул пост главного тренера футбольного клуба "Факел"

Воронежский "Факел" объявил об отставке главного тренера команды. "Факел" и Игорь Черевченко приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

"После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, "Факел" сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи", - прокомментировал отставку Черевченко.

Он возглавил воронежский клуб в апреле 2023 года. Под его руководством в минувшем сезоне команда заняла самое высокое место в РПЛ в истории - воронежцы стали 11-ми.

В нынешнем чемпионате РПЛ после четырех туров на счету "Факела" одна ничья и три поражения. Команда располагается на 16-м месте в турнирной таблице.