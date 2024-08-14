Чемпион Европы по боксу Двали перенес вторую операцию на глазу

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион Европы 2024 года по боксу Дмитрий Двали перенес вторую операцию на поврежденном глазу. Об этом ТАСС рассказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Двали на прошлой неделе перенес операцию на травмированном глазу, врачи сумели сохранить орган.

"Я больше думаю о том, чтобы ему сохранить глаз. Доктор Юссуф - профессиональный врач. У него прошли две операции, вчера он как раз провел долгую операцию", - сказал Кремлев.

23-летнего боксера избили в Феодосии 28 июля. Позднее стало известно о задержании избивавших. Двали получил тяжелые травмы.