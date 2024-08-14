ПКР получил 85 аккредитаций для спортсменов на Паралимпиаду

Паралимпийский комитет России (ПКР) получил аккредитации для участия в Паралимпиаде на 85 атлетов из 92, остальные семь спортсменов еще проходят проверку. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.

В Паралимпиаде планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, 5 спортсменов по настольному теннису, 2 триатлонистов и 2 тхэквондистов.

"Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. Они уже находятся в офисе ПКР в Москве. Проверка продолжается по семи атлетам. Ждем окончательного решения", - сообщил Рожков.

6 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам в Париже будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете. Позднее президент ПКР Рожков сообщил, что МПК согласовал бирюзовый и бежевый цвета на форме паралимпийцев.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.