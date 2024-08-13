Девушку-волонтера Игр нашли убитой в Париже

В Париже полиция нашла мертвой 21-летнюю девушку-волонтера, работавшую на Олимпийских играх-2024. Об этом пишет Le Parisien.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 13 августа, на улице Эмиля Блемона.

Об исчезновении дочери после окончания церемонии закрытия на стадионе «Стад де Франс» сообщила мать жертвы.

В ходе поисков правоохранители проверили знакомых девушки и вышли на волонтера, проживавшего в старинном доме. Позже выяснилось, что парижанка познакомилась с ним в 2022 году.

На голове погибшей была обнаружена гематома, а на шее была видна рана.

Стражи порядка задержали подозреваемого, который «был пьян и находился в коматозном состоянии после принятия большой дозы таблеток». Его экстренно госпитализировали в одну из парижских больниц.