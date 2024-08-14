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Гашек: хочу помочь российским спортсменам вернуться на международные соревнования

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек заявил, что хочет помочь российским спортсменам вернуться на международные соревнования.

Гашек захотел помочь россиянам вернуться на международные соревнования
© Чемпионат.com

«Российские спортсмены не допущены к участию в международных соревнованиях по действующим правилам. Но, к сожалению, на Олимпиаде их было около пятнадцати, и каждый российский спортсмен – это реклама спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации). Это стоит человеческих жизней, и я всегда буду с этим бороться. Но я вовсе не против российских спортсменов, а против системы, против правил, которые нужно менять, я хочу помочь россиянам. Хочу, чтобы они вернулись на соревнования со всем миром, но для этого нужно многое сделать. Я предлагаю помощь отдельным спортивным федерациям в мире, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету, предлагаю помощь НХЛ. Я хочу сотрудничать в этом. Это важно. Всё, что я делаю, я делаю в первую очередь для спасения жизней», — приводит слова Гашека idnes.cz.

Около спорта
Доминик Гашек
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