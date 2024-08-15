Дегтярев обвинил олимпийское движение в русофобии

Олимпийское движение и спорт становятся оружием и инструментом запугивания для тех, кто не разделяет западные ценности. Такое мнение на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Деградация олимпийского движения: как Олимпиада стала разъединять?" высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Конечно, это безобразие, что российские и белорусские спортсмены за бортом олимпийского движения, - сказал Дегтярев. - Это иначе как русофобией, политизацией спорта не назовешь. Наши атлеты - украшение любых соревнований. Мы делаем многое, чтобы восстановить права наших атлетов. Глубинные причины в ценностном конфликте: спорт становится оружием и инструментом запугивания тех, кто не разделяет ценности, которые транслирует Запад".

Министр спорта высказал надежду на скорое возвращение российских и белорусских атлетов на международные соревнования.

"Уверен, что ситуация изменится. И мы, и белорусские атлеты вернемся на мировую арену", - добавил он.

В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. На прошедших в Париже Олимпийских играх они выступали исключительно в нейтральном статусе, им было запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение МОК считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.