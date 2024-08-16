Отец футболиста Ямаля рассказал о самочувствии после нападения

Мунир Насрауи, отец чемпиона Европы и футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля, рассказал, что уже чувствует себя немного лучше после нападения.

© Личный архив Ламина Ямаля

Ранее стало известно, что мужчину трижды ударили ножом на автомобильной парковке в испанском городе Матаро. Он был срочно доставлен в больницу.

— Слава богу, меня отвезли в больницу. И мне немного лучше. Мы должны быть спокойнее ради блага всех, ради меня и моей семьи. Я должен быть спокойнее, потому что у меня нет другого выбора. Я полагаю, что правосудие сделает свою работу. Это самое главное. Конечно, я боялся, я видел себя между жизнью и смертью, боялся, как любой человек. Когда меня выпишут? Не знаю. Надеюсь, как можно скорее, тогда я буду рад снова поговорить, — приводит слова отца футболиста Marca со ссылкой на эфир El Chiringuito.

17‑летний Ямаль был признан лучшим молодым игроком ЕВРО‑2024, на турнире футболист забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.