Тарасова сравнила спортивность населения в России и США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила уровень спортивности населения в России и США. Ее слова приводит Sport24.

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«Мне кажется, Россия более спортивная страна, чем США. Может, американцам кажется, что их страна. А я думаю, мы спортивнее. Это проявляется в общем уровне населения, занимающегося спортом», — заявила Тарасова.

Тренер отметила, что в США спорт платный.

«Но не могу сказать, что в России он сейчас бесплатный. Может быть, цена разная, но и зарплаты у родителей отличаются», — добавила специалист.

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев написал пост, в котором назвал Россию неспортивной страной. В комментариях к публикации подписчик попросил Губерниева не возвращаться в страну.