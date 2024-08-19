Прах советских фигуристов привезут в Россию и захоронят

Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова будет захоронен в России. Все необходимые соглашения для возвращения останков в страну достигнуты, сообщили близкие спортсменов ТАСС.

Олег Протопопов дожил до ноября 2023 года. Он проживал в Швейцарии, а его кремация прошла в Гриндельвальде. Прах был захоронен в префектуре города. В 2022 году он завещал, чтобы его похоронили в России, на Волковском кладбище рядом с супругой Людмилой Белоусовой, чей прах он хранил дома.

«Сейчас уже можно говорить о том, что ситуация спустя столько месяцев разрешилась. Все договоренности достигнуты, и в ближайшее время прах Олега Алексеевича и Людмилы Евгеньевны будет доставлен в Санкт-Петербург», — сообщили близкие.

Родственники уточнили, что спортсмены будут захоронены на Волковском кладбище, как и завещал знаменитый фигурист. Ожидается, что это произойдет 11 сентября.

Белоусова и Протопопов стали олимпийскими чемпионами на Играх в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара четырежды подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и Европы (1965-1968), а также трижды завоевывала серебро на чемпионатах мира и четырежды на чемпионатах Европы.