В ОКР заявили, что спортивные клубы не могут получать финансовую поддержку от организации

Олимпийский комитет России (ОКР) финансирует только федерации, сторонние организации не могут получать поддержку напрямую, заявил исполнительный директор ОКР Владимир Сенгелеев.

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— Поддержка клубной системы обсуждалась в общественной палате и Госдуме. Вы будете финансировать и клубы, и федерации?

— Мы работаем только с федерациями. Получателями средств могут быть только федерации. Мы вообще не финансируем сторонние организации напрямую, — передает слова Сенгелеева корреспондент «Матч ТВ».