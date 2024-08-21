Россия продолжит требовать от МОК отказа от антироссийской линии

Захарова: РФ продолжит требовать от МОК отказа от антироссийской линии
Россия продолжит требовать от Международного олимпийского комитета отказа от антироссийской линии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают «Известия».
Он уточнила, что РФ продолжит требовать от руководства МОК не только отказа от деструктивной антироссийской линии, но и соблюдения принципов международного олимпийского движения. В частности, она напомнила об исключении российских спортсменов от ОИ-2024 в Париже. Данное решение, по словам Захаровой, пронизаны ангажированностью и наносят ущерб мировому олимпийскому движению в глазах «нынешней молодежи, тех, кто смотрел игры впервые».
«Дальнейший отход от олимпийских идеалов и принципов приведет к еще большей деградации мирового спорта. Ведь именно об этом говорила наша страна», — добавила она.
Кроме того, по мнению Захаровой, ОИ-2024 без российских спортсменов потеряли в состязательности и зрелищности.