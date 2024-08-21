В Новосибирске после ссоры с парнем ушла из жизни 17-летняя самбистка
В Республике Алтай в возрасте 17 лет ушла из жизни самбистка. Об этом сообщается на странице Новосибирской региональной федерации самбо во «ВКонтакте».
«В нашу семью самбо пришла беда. Мы понесли невосполнимую утрату. Трагически ушла из жизни Ксюша Чепонова, совсем юная, перспективная спортсменка, у которой жизнь только начиналась. Невозможно поверить, страшно, горько и нелепо, когда уходят такие молодые, добродушные, светлые люди», — говорится в тексте.
В федерации выразили соболезнования семье и близким самбистки. Причину гибели самбистки там не раскрыли.
При этом в «РИА Новости»
со ссылкой на соцсети спортсменки сообщили, что у себя в Telegram-канале она оставила 17 августа публикацию, которая похожа на предсмертную записку. В ней самбистка среди причин желания покончить с жизнью указала разрыв с молодым человеком и его флирт с другой, возможные оскорбления и травлю по национальному признаку.