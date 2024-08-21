В Новосибирске после ссоры с парнем ушла из жизни 17-летняя самбистка

В Республике Алтай в возрасте 17 лет ушла из жизни самбистка. Об этом сообщается на странице Новосибирской региональной федерации самбо во «ВКонтакте».

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«В нашу семью самбо пришла беда. Мы понесли невосполнимую утрату. Трагически ушла из жизни Ксюша Чепонова, совсем юная, перспективная спортсменка, у которой жизнь только начиналась. Невозможно поверить, страшно, горько и нелепо, когда уходят такие молодые, добродушные, светлые люди», — говорится в тексте.

В федерации выразили соболезнования семье и близким самбистки. Причину гибели самбистки там не раскрыли.

При этом в «РИА Новости»

со ссылкой на соцсети спортсменки сообщили, что у себя в Telegram-канале она оставила 17 августа публикацию, которая похожа на предсмертную записку. В ней самбистка среди причин желания покончить с жизнью указала разрыв с молодым человеком и его флирт с другой, возможные оскорбления и травлю по национальному признаку.