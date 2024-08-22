$91.29-0.40101.62-0.33
Войти в почту

Рэпера задержали за обман футболистки «Зенита» на 11 млн рублей

Полицейские задержали рэпера Radiy (Радия Лебедева), бывшего бойфренда певицы Ольги Бузовой, по заявлению футболистки «Зенита» Лины Яукоповой. Спортсменка обвинила музыканта в мошенничестве, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Рэпера задержали за обман футболистки «Зенита» на 11 млн рублей
© Соцсети

По данным телеканала, мужчина уже был ранее судим по статье о мошенничестве и получил условный срок.

«Лебедева задержали, он находится в 35-м отделе полиции по Приморскому району», — пояснил источник.

Женщина сама обратилась в полицию и рассказала правоохранителям историю о сотрудничестве с Лебедевым. По ее словам, рэпер предложил ей зарабатывать на перепродаже автомобилей премиум-сегмента.

Спортсменка взяла несколько кредитов, собрала 11 млн рублей и отдала их музыканту. В итоге, не получила ни машин, ни прибыли, ни даже возврата вложенных денег. В связи с этим, приняла решение обратиться в полицию.

Бывшего парня Бузовой обвинили в краже 11 млн рублей у футболистки «Зенита»

Стражи порядка приняли заявление от футболистки. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Около спорта