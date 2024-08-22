Рэпера задержали за обман футболистки «Зенита» на 11 млн рублей

Полицейские задержали рэпера Radiy (Радия Лебедева), бывшего бойфренда певицы Ольги Бузовой, по заявлению футболистки «Зенита» Лины Яукоповой. Спортсменка обвинила музыканта в мошенничестве, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По данным телеканала, мужчина уже был ранее судим по статье о мошенничестве и получил условный срок.

«Лебедева задержали, он находится в 35-м отделе полиции по Приморскому району», — пояснил источник.

Женщина сама обратилась в полицию и рассказала правоохранителям историю о сотрудничестве с Лебедевым. По ее словам, рэпер предложил ей зарабатывать на перепродаже автомобилей премиум-сегмента.

Спортсменка взяла несколько кредитов, собрала 11 млн рублей и отдала их музыканту. В итоге, не получила ни машин, ни прибыли, ни даже возврата вложенных денег. В связи с этим, приняла решение обратиться в полицию.

Бывшего парня Бузовой обвинили в краже 11 млн рублей у футболистки «Зенита»

Стражи порядка приняли заявление от футболистки. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).