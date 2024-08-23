Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который заявил, что Олимпиада-2024 — пустая страница. Слова журналиста приводит «Советский спорт».

«Поздняков в очередной раз сказал полную ерунду. Для кого парижская страница пустая? Для наших теннисисток, которых он раньше иноагентами называл? Для Бладцевой, которая плакала после пятого места, а потом, как только приехала, на следующий день пошла на тренировку?», — сказал Губерниев.

Комментатор выразил мнение, что нужно анализировать Олимпиаду, чтобы отстраненный российский спорт взял из нее все самое лучшее со спортивной точки зрения.

«Если раньше было обидно, что великий спортсмен Поздняков превратился в забронзовевшего чиновника, то сейчас мы привыкаем к тому, что он говорит очень странные вещи, иными словами – ерунду. Лучше бы молчал», — добавил Губерниев.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.