Из праха американского спортсмена и актера сделали украшения

Из праха игрока в американский футбол и актера О. Джей Симпсона сделали украшения. Об этом сообщает его адвокат и распорядитель имущества Малькольм Лаверн, передает TMZ.

Симпсона кремировали еще в апреле 2024 года. Согласно информации TMZ, его взрослые дети и Лаверн дали согласие на превращение праха спортсмена и актера в украшения — ожерелья и браслеты с миниатюрными урнами в качестве подвесок.

По словам адвоката, дагоценности были разделены среды четырех его взрослых детей. Кремация и изготовление обошлись в более 4,2 тысячи долларов, отметил Лаверн.

Напомним, что Симпсон стал первым игроком пробежавшим более 2000 ярдов с мячом за сезон. В 1985 году он был включен в Зал славы профессионального американского футбола. Также он снимался в кино.