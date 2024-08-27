В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 3-4

В акватории Байкала произошло землетрясение, магнитуда которого составила 3-4. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. В ночь на 27 августа подземные толчки почувствовали жители поселка Хужир и села Еланцы в Иркутской области, а также поселка Новый Энхэлук в Республике Бурятия. Эпицентр сейсмособытия находился в Кабанском районе — в 100 километрах от Улан-Удэ. Также в ночь на вторник землетрясение магнитудой 4,2 произошло на севере Сахалина. Эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах к юго-западу от села Сабо, очаг — на глубине 13 километров. Землетрясение ощущалось в городе Оха силой до 2 баллов. 24 августа на Алтае зарегистрировали землетрясение, затронувшее более десятка населенных пунктов. Инцидент произошел в Улаганском районе. Магнитуда подземных толчков в эпицентре составляла 3,6. Население не ощутило землетрясения. В результате случившегося никто не пострадал, информации о разрушениях также не поступало.

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