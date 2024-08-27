Российский паралимпиец пожаловался на условия проживания в олимпийской деревне
Легкоатлет паралимпийской сборной России Иван Ревенко пожаловался на условия проживания в олимпийской деревне на Играх в Париже. Его слова передает «Матч ТВ».
Ревенко рассказал, что ежедневно пытается решить вопрос с матрасом в комнате.
«Очень жесткий, болят бока. Хоть на пол ложись, на свои вещи», — объяснил спортсмен.
Легкоатлет Андрей Вдовин добавил, что олимпийская деревня похожа на обычный ЖК.
«Если обычно есть какая‑нибудь детская площадка, тот тут в центре столовая, здоровенная, на всех нас», — поделился он.
Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. К участию в соревнованиях допущены 90 российских атлетов в нейтральном статусе.