Легкоатлет паралимпийской сборной России Иван Ревенко пожаловался на условия проживания в олимпийской деревне на Играх в Париже. Его слова передает «Матч ТВ».

Ревенко рассказал, что ежедневно пытается решить вопрос с матрасом в комнате.

«Очень жесткий, болят бока. Хоть на пол ложись, на свои вещи», — объяснил спортсмен.

Легкоатлет Андрей Вдовин добавил, что олимпийская деревня похожа на обычный ЖК.

«Если обычно есть какая‑нибудь детская площадка, тот тут в центре столовая, здоровенная, на всех нас», — поделился он.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. К участию в соревнованиях допущены 90 российских атлетов в нейтральном статусе.