Губерниев обратился к отказавшимся ехать на Олимпиаду россиянам

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился в Telegram-канале к отказавшимся ехать на Олимпийские игры-2024 россиянам.

Губерниев назвал это непростительной, возможно главной ошибкой в жизни для спортсменов.

«Эх, пловцы и другие, — я ж вам говорил... И большие начальники (и самый большой) тоже говорили... Решать должны были спортсмены — а в итоге решали другие дяденьки и тетеньки... Гора родила мышь», — написал журналист.

Ранее Губерниев рассказал, что принявшие участие в Олимпиаде россияне прошли огромный путь.

«Меня учили, что быть финалистом Олимпиады — гордо, быть призером — очень круто, а стать олимпийским чемпионом — вписать свое имя в историю спорта на века», — добавил он.

11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. На турнире выступили 15 российских атлетов в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли завоевать медаль, став вторыми в женском парном разряде.