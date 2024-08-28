Фигурист Костомаров признался, что скучает по жизни до операции

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров дал понять, что скучает по жизни до ампутации рук и ног. Спортсмен поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографией, сделанной до операции.

«Вроде лет уже много, но я по-прежнему мечтаю о волшебной палочке хотя бы на одну минутку… Так много можно было бы изменить», — признался он.

В комментариях его поддержали подписчики и представители шоу-бизнеса. В частности, слова поддержки олимпийцу высказал актер Андрей Леонов. Он сравнил путь Костомарова с судьбой Иисуса Христа.

«Это, наверное, слишком сильное сравнение, но пришло же оно мне в голову! Сколько людей поверили в себя! Сколько душ вы спасли! Сколько уничтожили отчаяний!» — написал Леонов.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему частично ампутировали ноги и руки.

Накануне Роман Костомаров пожелал удачи российским паралимпийцам на Играх-2024 в Париже.