Экс-футболист «Локомотива» призвал убивать жителей Курской области

Экс-футболист московских клубов «Спартак» и «Локомотив» Александр Алиев призвал украинских военнослужащих убивать мирное население Курской области. Видеозапись его заявления опубликовал Telegram-канал Baza.

Свое обращение Александр Алиев, который родился в Хабаровске и до 12 лет жил в России, записал на русском языке. В нем он призвал «пацанов, которые находятся на передовой» не только продвигаться в Курской области, но и «убивать эту нечисть, убивать мирное население».

При этом отец Алиева был военным летчиком, а мать родом из Курска. Кроме того, согласно открытым данным, некоторые родственники Алиева до сих пор живут в Курске.

Вооруженные силы Украины перешли госграницу РФ 6 августа, взяв под контроль ряд населенных пунктов. Из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение противника было остановлено.

Зеленский назвал цель рейда в Курскую область

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не участвовали в планировании или подготовке нападения. Однако заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США разрешают Киеву контратаковать Россию американским оружием в ходе вторжения в Курскую область.